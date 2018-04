Eigentlich müsste VW eine derartige Veranstaltung nicht machen: Denn der Amarok ist in Österreich mit 249 Neuzulassungen in den ersten beiden Monaten 2018 die Nummer 1 bei den Pick-ups. Und dennoch: Gerade jetzt, wo immer mehr Mitbewerber in dieses Segment drängen, wäre Stillstand schlecht.

Daher haben die Deutschen dem Amarok einen noch stärkeren Diesel spendiert. Es ist ein Sechszylinder mit 2.967 Kubikzentimeter Hubraum – so groß wie seine Brüder, holt da-raus aber 258 statt bisher maximal 224 PS.

Zurück in den Oman. In sechs Gruppen durften internationale Motorjournalisten heuer an der „Amarok Adventure Tour“ teilnehmen, die NÖN war dabei. Warum ausgerechnet der Oman? Weil das Land im Osten der arabischen Halbinsel als sicher gilt und für Allradfahrer atemberaubende Strecken bietet. Durch ausgetrocknete Wadis, über steile Bergpfade, rauf auf die nächstbeste Sanddüne – mit etwas Planung, einer guten Straßenkarte und fahrerischem Können ist das alles in zwei bis drei Tagen problemlos durchführbar.

Zumindest in Teilen dieser 900 Kilometer kam der Amarok so in den „Genuss“ von Strecken, die man bei uns in Österreich vergeblich sucht. Obwohl der VW (Doppelkabine) 5,3 Meter lang ist und 2,2 Tonnen wiegt, erwies er sich als erstaunlich agil, vor allem auf den

langen Passagen durch die Wüste.

Anstrengend? Ja, vielleicht, schon allein wegen des Temperaturwechsels. Aus dem winterlichen Österreich auf 35 Grad und wieder zurück. Und weil es zumindest in den Bergen auf 1.700 Metern in der Nacht empfindlich kalt wird. Brennholz für ein Lagerfeuer? Fehlanzeige, gibt es doch hier nur Felsen und keinerlei Bäume. Da hilft nur: Rein ins Zelt, ab in den Schlafsack. Ein Eberhofer-Krimi im Schein der Stirnlampe, wenn der Wind am Zelt rüttelt, hat auch etwas.

Am nächsten Tag: Alles anders! Waren die Berge bisher hellbraun, so sind sie nun dunkel. Für Geologen ist der Oman eine wahre Fundgrube! Immer wieder fahren wir durch Dörfer und wundern uns, wie Menschen in dieser Trockenheit überleben können.

Immer heißer wird es, und als wir kurz nach Mittag Bidiya erreichen, hat es 35 Grad. Als „Tor zur Wüste“ hat sich die Stadt einen Namen gemacht. Wer die Häuser hinter sich lässt, muss den Tank voll gefüllt haben (ein Liter Diesel kostet übrigens umgerechnet 45 Cent), sollte auch genügend Wasser im Auto mit sich führen und – ganz wichtig – den Reifendruck von 2,7 auf 1,2 bar reduzieren. Nur so sinkt man auf den Sandstraßen nicht ein. Wer vorausschauend fährt, kann dies auch mit 90 bis 100 km/h tun. Der Amarok, von

einer deutschen Spezialfirma adaptiert, schluckt auch die vielen Bodenwellen.

Brenzlig wurde es nur einmal, als hinter einer Düne, die wir mit Vollgas nahmen, plötzlich ein großes Loch auftauchte, fast wie ein Bombenkrater. Wir schafften es, doch die schwarzen Teile daneben entpuppten sich als Abdeckung des Radgehäuses des vor uns gefahrenen Amarok. Er war einen halben Meter zu weit links ins Loch gesprungen – aber mit der Kraft des Allrads dennoch entkommen ...

Start & Preis. Ab sofort bestellbar (ab 39.035,83 netto), die ersten Autos werden aber wohl erst nach dem Sommer auf Österreichs Stra-ßen auftauchen.