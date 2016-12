Heuer sei mit einem Anstieg des Diesel-Verbrauchs auf 7,8 Mrd. Liter zu rechnen. Während in Österreich der Diesel-Anteil 78 Prozent betrage, seien es im EU-Schnitt 71 Prozent.

In Deutschland entfallen demnach 65 Prozent des Treibstoffes auf Diesel, in den Niederlanden 60 Prozent. Am niedrigsten sei der Diesel-Anteil in Zypern mit 39 Prozent, am höchsten in Litauen mit 86 Prozent.

Auch pro Kopf liege Österreich beim getankten Diesel hinter Luxemburg an zweiter Stelle - beide Länder verzeichnen einen starken Tanktourismus. In Österreich gehen pro Einwohner 0,63 Tonnen Diesel durch die Zapfsäulen, während es im EU-Schnitt 0,38 Tonnen seien.

Der VCÖ kritisiert einmal mehr, dass die Mineralölsteuer in Österreich auf Diesel um 8,5 Cent pro Liter niedriger sie als auf Eurosuper. "Damit wird jener Treibstoff steuerlich begünstigt, der beim Verbrennen mehr gesundheitsschädliche Schadstoffe verursacht", heißt es in der Aussendung. Diese steuerliche Besserstellung koste laut Wifo mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr.