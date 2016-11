Hauptsache anders … Toyota will jünger werden – mit einem Fahrzeug, das aus der Masse raussticht. „Ein SUV-Coupé, das den Crossover neu erfindet“, so formuliert es der Hersteller.

Der C-HR (= Coupé HighRider) erinnert stark an den Nissan Juke, ist aber um 22 Zentimeter länger (4,36 Meter, Kofferraumvolumen ab 377 Liter). Seine Entwicklung geht unmittelbar auf die Entscheidung von Toyota-Boss Akio Toyoda zurück, den Designern größere stilistische Freiheiten einzuräumen und die Kreativität der Ingenieure zu fördern … Wow!

Zwei Autos in einem ist der Fünftürer/Fünfsitzer: Das obere Kabinenprofil verläuft im Stil eines Coupés, während die kraftvolle Basis eher an einen SUV erinnert. Der Mix macht es aus – Wim Iterbeke, Produktchef für europäische Toyota-Modelle, betont: „Wir wollen provozieren!“ Und: „Der C-HR ist in erster Linie für Menschen gedacht, die gerne auffallen!“ Also kein Auto für Wischi-Waschi-Käufer. Und der Innenraum? Ebenfalls wow – fad schaut anders aus.

„Der C-HR ist für uns ein wichtiges Modell, das die Marke Toyota nachhaltig verändern wird!“

Marcel Gall, Presse Toyota Frey Austria

Optisch ist der C-HR ein Eyecatcher – man könnte auch „Toyota brutal“ zu ihm sagen. Motorisch präsentiert sich der Wagen dann wieder … vernünftig. Zumindest vorerst. Zum Start stehen zur Auswahl: einmal ein 1,2-Liter-Turbobenziner mit 116 PS, einmal eine Hybridversion mit einer Systemleistung von 122 PS (der Prius lässt grüßen – ab 3,8 Liter pro 100 Kilometer bzw. ab 86 Gramm CO2 pro Kilometer).

Es soll allerdings ein stärkerer Benziner nachgereicht werden – spätestens beim Facelift (in zwei, drei Jahren) soll es so weit sein. Zum Vergleich: Der Juke Nismo RS hat über 200 PS – konkret: mit Schaltgetriebe 218 PS, mit Automatikgetriebe 214 PS. Diesel? Fehlanzeige. Der C-HR ist übrigens auf der gleichen Plattform wie der Prius aufgebaut – TNGA (Toyota New Global Architecture).

Fahreindruck? Die Balance zwischen Dynamik bei der Kurvenfahrt und komfortabler Grundabstimmung ist gelungen (der C-HR hat für Toyota „ein wegweisendes Fahrwerk“). Die leichtgängige (zielgenaue) Lenkung vermittelt einen guten Kontakt zum Untergrund, die Bremsen sprechen feinfühlig und kraftvoll an. Den Hybriden gibt es ausschließlich mit dem stufenlosen Automatikgetriebe.

Beruhigend: Toyota Saftey Sense (Kollisionswarner, adap-tiver Tempomat, automatisches Fernlichtsystem, Spurwechselwarner) ist immer serienmäßig an Bord. Danke!