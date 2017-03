Seit 1983 wurden weltweit 5,4 Millionen Swift verkauft – der „Kleine“ ist damit einer der Stützpfeiler von Suzuki. Dementsprechend hat man sich auch beim neuen Modell angestrengt, um die Erfolgsgeschichte nahtlos fortzusetzen.

Der neue Swift basiert auf einer komplett neuen Plattform, die ähnlich der des (ebenfalls neuen) Ignis auf Leichtbau setzt. Durch die Verwendung von hochfesten Stählen konnte nicht nur die Steifigkeit verbessert, sondern auch das Gewicht drastisch gesenkt werden. 120 Kilogramm bringt er weniger auf die Waage, was ein Startgewicht von nur 840 Kilogramm bedeutet! Ein wahrhaft bemerkenswerter Fortschritt, wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Kleinwagen handelt. Andere Marken rühmen sich ebenfalls ähnlicher Einsparungswerte, nur dass sich das Grundgewicht um die zwei Tonnen bewegt.

„Der Swift ist für Suzuki ein extrem wichtiges Auto!“ Astrid Pillinger, Pressesprecherin Suzuki Austria

Optisch wirkt der Swift Generation Nummer 6 rundlicher, sympathischer – und gleichzeitig wesentlich erwachsener. Er wurde um zehn Millimeter kürzer (3.840 Millimeter), plus flacher, plus breiter. Die Überhänge sind geschrumpft, dafür ist der Radstand gewachsen. Das heißt: Mehr Platz für die Insassen, vor allem vorne sind Fahrer und Beifahrer nun besser untergebracht. Gewachsen ist auch der Kofferraum um immerhin 54 auf 265 Liter – kein schlechter Wert für die Klasse.

Das Interieur ist (klassentypisch) eher einfach gestaltet. Trotzdem hat man es in Hamamatsu verstanden, es wertig aussehen zu lassen. Noch was: Die hinteren Türgriffe des nur noch als Fünftürer gebauten Fahrzeugs sitzen nun in der C-Säule – damit sind die Japaner nicht die Ersten, schaut trotzdem cool aus.

Motorisch setzt man auf einen 1,2-Liter-Vierzylinder mit 90 PS und einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit Turboaufladung und 111 PS (bis dato gab es den Swift nur mit Saugmotor). Benziner, Diesel ist kein Thema. Den Turbomotor gibt es auch in einer Mildhybrid-Version (SHVS – Smart Hybrid Vehicle by Suzuki). Hier hilft ein Startergenerator, der als kleiner E-Motor beim Anfahren und Beschleunigen aushilft und so Sprit sparen soll – Durchschnittsverbrauch 4,3 Liter, so die Suzuki-Leute.

Mit dem von uns gefahrenen 111-PS-Benziner ist man auch dank des niedrigen Gewichtes sehr aktiv unterwegs. Ein straffes, aber nicht zu hartes Fahrwerk sowie eine präzise Lenkung tragen zu einem sehr positiven Gesamteindruck bei. Der Dreizylinder ist zudem recht leise, nur im oberen Drehzahlbereich wird er etwas knurrig.

Das serienmäßige Fünf-Gang-Schaltgetriebe könnte einen sechsten Gang vertragen – eine CVT-Automatik gibt es übrigens optional für den 1,2-Liter-Motor, eine Wandlerautomatik (die bessere Variante für Schaltfaule) wird für das 1,0-Liter-Aggregat nachgereicht. Allradantrieb (Name: Allgrip Auto), in dieser Klasse ohnehin ein Novum, gibt es (gegen Aufzahlung) für den 90-PS-Vierzylinder. Ebenfalls ein Novum (für die Klasse): Als erstes Suzuki-Modell nutzt der Swift ausstattungsabhängig das Erkennungssystem DSBS (Dual Sensor Brake Support) mit Kamera und Lasersensor. Es umfasst einen automatischen Notbremsassistenten, ein Spurhaltewarnsystem sowie einen Fernlichtassistenten. Verfügbar ist auch ein adaptiver Tempomat mit Millimeterwellenradar.

Gebaut wird der neue Swift übrigens in Japan, da das Werk in Ungarn mit anderen Modellen ausgelastet ist. Gut für den Käufer, denn die Asiaten sind für ihre ausgezeichnete Qualität bekannt. Schlecht für dem Importeur, der zähneknirschend Einbußen von rund zehn Prozent der Marge für den Einfuhrzoll in die Europäische Union hinnehmen muss. Das ist wohl auch einer der Gründe, warum die Preise noch nicht feststehen.

Am Schluss noch eine gute Nachricht für die Fans sportlicher Fahrweise: Im Herbst wird eine Version mit rund 140 PS nachgeschoben.