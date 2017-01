Der Countdown läuft! In wenigen Tagen wird die bereits elfte Vienna Autoshow über die Bühne gehen. Im Gepäck der heimischen Automobilimporteure ist (wieder) viel Neues zu bewundern:

Weltpremieren für zwei Erfolgstypen

Seat ist immer ein Garant für Weltpremieren. So auch 2017, wo die Spanier den gezielt verfeinerten Leon der Weltöffentlichkeit vorstellen. Weltpremiere Nummer 2: Skoda

Octavia, der Tscheche wurde umfangreich überarbeitet.

Zwei Europa-Premieren

Benchmark in der Business Class – und das wahrscheinlich wichtigste Auto für den Wirtschaftsstandort Österreich: neuer 5er-BMW. Die Limousine wird in Graz (Magna Steyr) gefertigt, mit Motoren aus Steyr. Nach seiner Weltpremiere auf der

L. A. Autoshow gibt der neue Mini Countryman in Wien sein Europa-Debut.

33 Österreich-Premieren

Unter anderem zu bewundern: Bugatti Chiron (unglaubliche 1.500 PS stark), Honda NSX (Hybrid-Sportler mit 581 PS), Kia Rio (feiner Kleiner mit einer Topsicherheit), Land Rover Discovery (hat gegenüber dem Vorgänger um bis zu 480 Kilogramm abgespeckt), Lexus LC (bricht die Regel, dass Serienautos nie so radikal wie ihre ursprünglichen Designstudien sein können), Peugeot 5008 (cooler SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen), Toyota Prius Plug-in (schafft rein elektrisch bis zu 63 Kilometer) …