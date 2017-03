Der Prius ist ein durch und durch interessantes Auto! Nicht umsonst wurde das „Umwelt-auto“ über 3,5 Millionen Mal verkauft – und dadurch wurden uns Erdbewohnern viele Millionen Tonnen CO 2 erspart … Danke!

Futuristisch steht er da, der Toyota Prius, die mittlerweile vierte Generation. Scharfe Kanten, zackige Tagfahrleuchten, die Rücklichter ragen aus der Karosserie heraus, ein Spoiler teilt die große Heckscheibe. Das kann man mögen – oder auch nicht. Raus aus dem 08/15-Alltagsbrei! Das Design fällt auf und sorgt für Diskussionen – und das ist gut so! Das „etwas andere Aussehen“ setzt sich im Innenraum nahtlos fort, aber keine Angst: Alles ist logisch bzw. ergonomisch platziert – man fühlt sich sofort wohl. Obwohl der Prius ein absolutes Hightech-Fahrzeug ist, gibt es übrigens noch eine Feststellbremse im Fahrerfußraum – ein lieber Gruß aus der automobilen Vergangenheit.

Mit dem Hybridantrieb (Systemleistung 122 PS) ist der Fünftürer ausreichend motorisiert. Ja, okay, Vollgasjunkies werden mit ihm keine Freude haben, aber diese hektischen Typen sollen schauen, wo sie bleiben!

Das Zusammenspiel zwischen Benzin- und Elektromotor funktioniert ausgezeichnet, die Leistungscharakteristik ist überaus angenehm. Der Prius ist ein Vollhybrid: Per Knopfdruck sind rund zwei Kilometer rein elektrisch (emissionsfrei) möglich. Außerdem kann man mit bis zu 110 km/h strombetrieben „segeln“. Spritverbrauch: Bei „normaler“ Fahrt gehen sich unter fünf Liter aus, passt man ein bisschen auf, dann sind sogar unter vier Liter möglich. Was an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden muss, ist die angenehme Ruhe im Innenraum – ideal zum Runterkommen.

Allerdings: Der Prius ist so leise, dass man das kleinste Scheppern im Innenraum hört – würde bei einem Diesel erst gar nicht wahrgenommen werden. Und ja, die stufenlose Automatik ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, hat aber durchaus ihre Berechtigung. Der Benzinmotor jault beim starken Beschleunigen nicht mehr so nervig (wie beim Vorgänger) auf. Außerdem: Vollgasjunkies braucht ja eh keiner.