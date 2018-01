GRMN? Wie bitte? GR steht für „Gazoo Racing“, was für Toyota das ist, was die M GmbH für BMW oder AMG für Mercedes bedeutet. Also Leistungssteigerung und Motorsport. MN steht für „Meister of Nürburgring“. Kein Scherz! Damit bringt es Toyota auf den Punkt: Der Yaris GRMN soll der schnellste Kleinwagen sein – ohne Wenn und Aber! Grund für diesen Höhenflug ist das Comeback in der WRC, wo man nach 17 Jahren wieder am Start war.

Wir durften auf einer Rennstrecke bei Barcelona (Castelloli) den dreitürigen Giftzwerg ausgiebig kennenlernen. Unser Fazit vorweg: Nichts für Beckenrandschwimmer, nichts für Warmduscher … und schon gar nichts für Fahranfänger! Der Yaris GRMN ist ein Top-Racer mit ausgezeichneten Fahrleistungen (Tempo 100 ist nach nur 6,4 Sekunden erreicht, bei 230 km/h wird elektronisch abgeregelt). Der 1,8-Liter-Kompressor-Benziner hat 212 PS (250 Newtonmeter), er wurde gemeinsam mit Lotus in Großbritannien entwickelt. Gerade einmal 1.135 Kilogramm bringt der Yaris GRMN auf die Waage und erreicht damit das angestrebte, klassenbeste Leistungsgewicht (5,35 Kilogramm pro PS).

Fahreindruck (auf der Rennstrecke)? Wow! Wie das sprichwörtliche Brett liegt der Wagen auf der Straße, satt und erwachsen, jederzeit gutmütig und frei von unangenehmen Überraschungen (der Frontantrieb zerrt null an der Lenkung, und Untersteuern wird zum vergessenen Vokabel), der Motor (geiler Sound) hat Kraft und Saft in Hülle und Fülle … Ein echtes Meisterstück! Serienmäßig sind unter anderem: Torsen-Sperr-differenzial mit begrenztem Schlupf, Sachs-Hochleistungsstoßdämpfer, Sportsitze vorne von Toyota Boshoku.

Noch nicht offiziell: Vom neuen Auris (startet nächstes Jahr) soll eine GRMN-Version kommen. Und auch der RAV4 soll ein Kandidat sein.

Start & Preis. 350 Stück wurden online in Europa verkauft. 24 österreichische Yaris-Fans konnten sich einen der begehrten Flitzer sichern (33.490 ). Ein Exemplar ist noch zu haben: Es soll für einen guten Zweck versteigert werden.