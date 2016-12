Der neue Leon (Bild: Fünftürer) ist der zweite Schritt in der größten Seat-Produktoffensive aller Zeiten. Die Spanier haben die meisten Innovationen vom Ateca in den spanischen Golf gesteckt. Erdgasantrieb (110 PS) auch in Ver-bindung mit Doppelkupplungsgetriebe. Allradantrieb gibt es op-tional beim Kombi mit 150 Diesel-PS, beim ST X-Perience auch mit 184 Diesel-PS.



| NOEN/BVZ