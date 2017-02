Als Eroberer entpuppt hat sich einer, der wenig spektakulär daherkam: VWs eher spät (2007) eingetroffener Beitrag zum Thema Kompakt-SUV, der konser-vativ gestylte Tiguan. Er hat sich in Österreich vom Start weg als Bestseller etabliert – und führt seit 2008 die (Verkaufs-)Hitliste des Segments an. Seither hat sich viel getan. Die Klasse der Sports Utility Vehicles boomt scheinbar unaufhaltsam, so gut wie jeder Hersteller hat besonders im kompakten Segment mindestens ein Modell. Im vergangenen Jahr entfiel bereits

ein Viertel der Pkw-Neuzulassungen auf diese ehemals ge-

radezu verfemte Fahrzeugart. Dem Wolfsburger steht mittlerweile starke Konkurrenz gegenüber, auch im eigenen Konzernhaus.

Darauf intensiv vorbereitet hat sich VW mit der Neuauflage des Tiguan. Im Frühjahr 2016 trat die zweite Modellgeneration an – mit ungleich sportlicherem, dynamischerem Design sowie aktuellster Technik und erweiterten Talenten. Die beziehen sich auch auf die Qualitäten, winterliche Zustände zu meistern. Dem zugrunde liegt nicht allein die Verfeinerung des Allradsystems (der bekannten, elektronisch gesteuerten, hydraulisch betätigten Lamellenkupplung), sondern ebenso die Installation situationsgerecht abgestimmter Fahrmodi. Wozu der frisch interpretierte Hochbeinige damit fähig ist, das sollte er im Rahmen eines intensiven Wintertrainings, durchgeführt von der „Volkswagen Driving Experience“, unter Beweis stellen. Dafür musste man nicht in den hohen Norden reisen. Der hierzulande doch eingetroffene Winter hat ausreichend Schnee und Eis geliefert. Gut versorgt damit ist auch das Fahrtechnikzentrum Faistenau (Salzburg).

„Mit der Kombination aus topaktuellem Allradsystem und situa-tionsgerecht abgestimmten Fahrprogrammen erweist sich der Tiguan als souveräner Winterbegleiter mit hohem Fahrspaßfaktor.“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

Im Zentrum der winterlichen Tiguan-Erprobung stand im Prinzip die Fortbewegungsfähigkeit auf blankem Eis. Als Proband hatten die Fahrtechnik-spezialisten die Variante mit dem Topbenziner (2.0 TSI mit 220 PS, kombiniert mit siebenstufigem Doppelkupplungsgetriebe) mitgebracht. Zur Einstimmung ging es aber zunächst daran, mit dem Wolfsburger verschneite Hänge zu erklimmen, sowohl bergauf als auch bergab, unter anderem, um die Traktionshaltefunktion der Bergabfahrhilfe auszuloten. Die ist sowohl in den Vorwärts- als auch im Rückwärtsgang aktiv.

Um Traktionssicherheit und Spurtreue ging es danach auf Dynamikflächen und Handlingkursen. Das Standardprogramm mit Slalomfahren, Ausweich-

sowie Bremsmanövern wurde im Laufe der ersten Trainings-sequenz um das Herantasten an die Driftfähigkeiten des Tiguan angereichert. Hier galt es, die Zähmung durch die elektronischen Fahrdynamiksysteme zu überlisten. Das Stabilitätsprogramm ist nur zum Teil abschaltbar, es bleibt stets im Hintergrund bereit, notfalls einzugreifen. Doch lässt sich im Bereich der Möglichkeiten das Heck sehr nett zum Schwenken bringen, im Rahmen der gewählten Geschwindigkeit ist es bei entsprechend sensibler Lenkarbeit kein Problem, es auch wieder einzufangen und den hohen Wolfsburger wie-

der auf Spur zu bringen. Hilfreich dabei ist die feine Ausgewogenheit und die haarfein justierbare Ergonomie des Pilotensitzes.

Gröbere Hindernisse in Form von Tiefschnee oder gar Felsen musste der Tiguan in der Fais-

tenau nicht überwinden. Doch das steht nicht im Programm, vielmehr Trittsicherheit und Dirigierbarkeit auf wenig griffigem Untergrund. Dass auch das blanke Eis sein Revier sein kann, das hat er überzeugend bewiesen.