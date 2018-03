Von den ersten beiden Touareg-Generationen verkaufte VW rund eine Million Einheiten. Das kann sich sehen lassen! Erfolg macht stark, Erfolg verpflichtet.

Erstmals präsentiertWolfsburg mit demneuen Touareg dasvolldigitalisierte „Innovision Cockpit“, dasnahezu ohne klassische Schalter und Tasten auskommt.Unten: So elegant, so zeitlos und trotzdemmit dem für diese Klasse so wichtigen selbstbewussten Auftritt war der Touareg noch nie (das Kofferraumvolumen stieg von 697 auf 810 Liter/Rückbank aufgestellt, gleichzeitig wurde das Gewicht um rund 100 Kilogrammreduziert). | NOEN, VW

Der Touareg Nummer 3 startet mit dem größten Spektrum an Assistenz-, Fahrdynamik- und Komfortsystemen, das jemals in einen VW integriert wurde. Dazu gehören Technologien wie die Nachtsichtunterstützung Nightvision (erkennt per Wärmebildkamera Personen und Tiere in der Dunkelheit), der Stau- und Baustellenassistent (bis 60 km/h teilautomatisiertes Lenken und Spurhalten, Gasgeben und Bremsen), der Kreuzungsassistent (reagiert auf Querverkehr vor dem Touareg), die aktive Allradlenkung (macht den Oberklasse-SUV handlich wie einen Kompaktwagen), die neue Wankstabilisierung mit elektromechanisch gesteuerten Stabilisatoren, die IQ.Light-LED-Matrix-Scheinwerfer (interaktiv per Kamera gesteuertes Abblend- und Fernlicht) …

„Der neue Touareg markiert einen Meilenstein in der größten Modell- und Technologieoffensive der Marke VW!“ Karin Angerer, Pressesprecherin VW Österreich

VW wird den neuen Touareg vorerst mit zwei V6-Dieselmotoren (231, 286 PS) anbieten. Ein V6-Benziner (240 PS) und ein V8-Diesel (421 PS) werden/ könnten folgen. Für China wird ein Plug-in-Hybridantrieb (Systemleistung 367 PS) vorbereitet, dessen genauer Starttermin in Europa noch offen ist …

Start & Preis. Auf Österreichs Straßen wird der neue Touareg voraussichtlich ab Mitte Juni zu sehen sein (der Vorverkauf startet im April). Preise gibt es derzeit noch keine.