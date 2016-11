Als wir in Oulu (Finnland) aus dem Flugzeug steigen, ist es nicht so kalt, wie befürchtet. Das Thermometer zeigt eine Temperatur von knapp unter dem Gefrierpunkt an – nicht viel weniger als bei uns daheim in Österreich.

Es wird auch von den Einheimischen bestätigt, dass es viel zu warm für die Jahreszeit ist. Dafür gibt es aber schon Schnee. Gute Voraussetzungen für einen Wintertest, den wir mit dem neuen Kuga durchführen wollen. Von Oulu, der „nördlichsten Großstadt der Europäischen Union“, soll es in zwei Tagesetappen nach Ivalo, noch immer Finnland und knapp an der russischen Grenze, gehen.

Unser Begleiter: ein Ford Kuga 4x4 ST-Line (steht für „dynamisch“). Mit feiner Lederausstattung, einem gezielt überarbeiteten Innenraum und dem neuen SYNC 3 genannten Kommunikations- und Entertainmentsystem, das unter anderem auch einen größeren Touchscreen (acht Zoll groß) und eine verbesserte Sprachsteuerung beinhaltet (die Fordianer haben diesbezüglich mehr als 22.000 Kundenkommentare ausgewertet).

Optik gezielt nachgeschärft

Bei der Karosserie fällt sofort die markantere Front ins Auge, die Optik wurde gezielt nachgeschärft. Das neue multifunktionale Scheinwerfersystem, das vor allem bei schwierigen Lichtbedingungen für bessere Sicht sorgt, half uns auf den meist dunklen Etappen sehr, denn zu dieser Jahreszeit sind die

Tage im hohen Norden eher kurz.

Motorisiert war unser Fahrzeug mit 150 Diesel-PS (2.0 TDCi, Spritverbrauch mit Allradantrieb ab 5,2 Liter pro 100 Kilometer). Im Fahrbetrieb gibt sich der weiterentwickelte Kuga sehr entspannt, was sich auch auf die Laune der Besatzung positiv auswirkt. Die Platzverhältnisse sind hinten wie vorne sehr gut, auch der Kofferraum mit seinen (ab) 456 Litern fasst auch einmal größeres Gepäck oder einen müden Schlittenhund. Feines Extra: elektrische Heckklappe mit Fußsensor.

Langstrecken stellen kein Problem dar, aber auch im Stadtverkehr ist der Ford ein angenehmer, weil durchaus handlicher Begleiter. Ein ebenfalls verbessertes Einparksystem (Parkassistent) übernimmt nun auch die Lenkarbeit auf Schrägparkplätzen, nur Gas und Bremse müssen noch bedient werden. Wichtig ist vor allem auf den vereisten Straßen im Norden der intelligente Allradantrieb (iAWD), der die Antriebskraft blitzschnell genau dort hinlegt, wo gerade Grip vorhanden ist. Mehr Sicherheit verspricht auch das System Active City Stop (Notbremsassistent für die Stadt), das nun bis

50 km/h aktiv ist (vorher bis 30 km/h).