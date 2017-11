Sie leitet den Stützpunkt in Neutal. Zu ihren Aufgaben gehören außerdem die Betreuung ihrer Klienten zuhause wie auch im Seniorentageszentrum und die Koordination ihres 11-köpfigen Teams und ihrer sieben freiwilligen Mitarbeiter. Mit Freude organisiert Hinterwirth freiwillig das Rot Kreuz-Cafe in Neutal und den Krankensonntag. Es freut sie, älteren Menschen ein paar schöne Stunden in Gesellschaft zu ermöglichen. „Gemeinsam mit meinem Team lebe ich jeden Tag das Motto des Roten Kreuzes ‚Aus Liebe zum Menschen und um ein Lächeln mehr‘“, meint Hinterwirth.

„Flexibilität ist in unserer Arbeit sehr gefragt. Vieles ist nicht planbar und natürlich fordern auch manche Lebensumstände unserer Klienten“, erzählt Hinterwirth. Bei vielen sei man bei langer Betreuung eine wichtige Bezugsperson. „Am liebsten mag ich die Dienste um Weihnachten. Ich durfte sogar schon beim Christbaumschmücken helfen“, so Hinterwirth. Besonders schön seien auch Treffen und Feste mit dem Team.

Steckbrief:

Wohnort: Draßmarkt

Hobbies: Sport, Häkeln, kochen, Zeit mit der Familie und Freunden verbringen.

Lebensmotto: Lebe jeden Moment, lache jeden Tag und liebe unermesslich.

Serie „Aus Liebe zum Menschen“: Die BVZ stellt wöchentlich engagierte Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor – was sie tun und warum sie es tun. Hier mehr dazu: www.bvz.at/blaulichtaktion