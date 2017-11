Seit Peter Paar im Jahr 1996 seinen Zivildienst geleistet hat, ist er dem Roten Kreuz Neusiedl am See treu geblieben.

Zunächst war er freiwillig als Rettungssanitäter tätig, später stieg er dann auch in den Bereich der Ausbildung ein.

BVZ

Heute gibt er Kurse für Erste Hilfe und Kindernotfälle für die Bevölkerung, außerdem bemüht er sich um die Aus- und Weiterbildung von Sanitätern.

Warum er sich seit mittlerweile 21 Jahren freiwillig engagiert, erklärt Peter Paar folgendermaßen: „Das Rote Kreuz ist eine Einrichtung, bei der immer Menschen im Mittelpunkt stehen. Es gibt so viele verschiedene Bereiche, in denen man sich sinnvoll engagieren kann. Für mich ist eine sinnvolle Zeitspende eine hervorragende Sache!“

Trotz Herausforderungen wie strapaziöser Nachtdienste und der Erinnerung an Situationen, in denen jede Hilfe zu spät kam, stehen für Peter Paar die schönen Erlebnisse seiner freiwilligen Tätigkeit an erster Stelle: „Einem jungen Menschen im Rettungswagen auf die Welt zu helfen. Aufgeregten, weinenden und angsthabenden Kindern beizustehen und ihnen wieder ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und mit einem Rotkreuz Teddy Angst zu nehmen oder ein ehrliches Danke von Patienten oder Kursteilnehmern zu bekommen“, fasst Peter Paar seine Erfolgserlebnisse beim Roten Kreuz zusammen.

Steckbrief

Name: Peter Paar

Wohnort: Frauenkirchen

Hobbies: Segeln, Zubereitung von gutem Essen und ausprobieren neuer Rezepte

Lebensmotto: „Du kannst nicht immer der Beste sein – aber du kannst dein Bestes geben.“

Serie „Aus Liebe zum Menschen“: Die BVZ stellt wöchentlich engagierte Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor – was sie tun und warum sie es tun. Mehr dazu hier: www.bvz.at/blaulichtaktion