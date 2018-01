2012 hat er die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Außerdem hält er als Lehrbeauftragter für Erste Hilfe Kurse, bildet als Lehrbeauftragter für Sanitätshilfe Rettungssanitäter und Zivildiener aus und plant Fortbildungen für den Rettungsdienst, fährt als First Responder zu Notfällen aus, um noch vor Eintreffen des Notarztes Maßnahmen zu setzen und koordiniert als Ortsstellenleiter von Lutzmannsburg die dortige Blutspendeaktion. Außerdem ist er seit fünf Jahren Jugendgruppenleiter der „Red Cross Kids“ in der Volksschule Oberpullendorf.

„Ich arbeite für das Rote Kreuz, weil es ein gutes Gefühl ist, wenn man Menschen in schwierigen Lebenslagen helfen kann. Dank der Ausbildungen weiß man was zu tun ist, wenn etwas zu tun ist“, so Herold. Ihm gefällt besonders die Vielzahl der Möglichkeiten, die das Rote Kreuz bietet.

„Ich habe im Rettungsdienst begonnen und danach kam stückchenweise immer mehr dazu. Neue Aufgaben sind neue Herausforderungen. Man kommt mit Menschen ins Gespräch und spürt, wie wertgeschätzt die Arbeit des Roten Kreuzes wird.“

Wohnort: Lutzmannsburg

Hobbys: Jugendarbeit, Weinbau

Lebensmotto: Mal seh’n was kommt!

Serie „Aus Liebe zum Menschen“: Die BVZ stellt wöchentlich engagierte Mitarbeiter des Roten Kreuzes vor – was sie tun und warum sie es tun.