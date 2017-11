RK-Fahrer Daniel Mayer: Dankbarkeit ist das Schönste.

BVZ

Was mit dem verpflichtenden Zivildienst 2014 begonnen hat, gehört für Daniel Mayer seit 2015 zu einem fixen Bestandteil in seinem Leben. Die Rede ist von der freiwilligen Mitarbeit als Rettungsfahrer und Einsatzfahrer beim Roten Kreuz Jennersdorf. Darüber hinaus ist er als First Responder im Bereich St. Martin an der Raab tätig.

„Zum einen ist es ganz klar der Dienst an der guten Sache — Menschen helfen zu können. Zum anderen gefällt mir die Arbeit mit ihren immer neuen Aufgaben und Herausforderungen. Darüber hinaus ist für mich auch die Kameradschaft und das Miteinander von großer Bedeutung“, erklärt Mayer, der sich besonders über die Dankbarkeit von Patienten und Angehörigen freut.

„Es gibt Momente, in denen man als ersteintreffender Sanitäter sanitätstechnisch nicht viel machen kann — jedoch ist es schön zu spüren, welch Erleichterung sowohl beim Patienten als auch bei den Angehörigen zu spüren ist, wenn ‚einfach nur jemand da ist‘.“

