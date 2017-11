Unter dem Motto „Verwenden statt verschwenden“ holen ehrenamtliche Mitarbeiter einwandfreie, aber nicht mehr verkäufliche Lebensmittel vom Handel ab und bewahren diese so vor der Mülltonne, um sie dann gratis an Menschen in Notlagen auszugeben. Vor vier Jahren hat Grabner die Leitung der Team Österreich-Tafel übernommen.

Beim Roten Kreuz arbeitet sie aber schon seit rund 30 Jahren mit. Vor 20 Jahren übernahm sie die Leitung der Ortstelle Raiding. Im Zuge dessen organisiert Grabner auch die Blutspendeaktionen im Ort. Außerdem hilft sie beim Club Miteinander mit. „Die Mitarbeit beim Club Miteinander in Raiding gehört für mich zu meinen schönsten Aufgaben beim Roten Kreuz. Es ist immer schön zu sehen, wie sich ältere Menschen freuen, wenn sie nur ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen“, betont Grabner.

Steckbrief:

Wohnort: Raiding

Hobbys: Walken, Radfahren, Wandern, mit Freundinnen Kaffee trinken

Lebensmotto: „Immer stets freundlich und hilfsbereit sein.“

