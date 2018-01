Leiter des Club Miteinanders ist seit vier Jahren Josef Puhr. Er war der erste Mann burgenlandweit, der die Verantwortung für eine Clubleitung übernommen hat.

„Ich arbeite freiwillig beim Roten Kreuz, weil ich in Pension bin und so anderen Menschen helfen kann“, unterstreicht Puhr. Seit zehn Jahren ist er beim Roten Kreuz tätig. „Neben der Leitung des Club Miteinander Weppersdorf arbeite ich auch sonst mit, wo ich gebraucht werde“, schildert Puhr.

Was ihm besonders gut an der Arbeit für das Rote Kreuz gefällt ist die Tatsache, dass man dabei selbstständig mit einem Team arbeiten und anderen Menschen helfen kann. Als größte Herausforderung bei dieser Arbeit sieht er an, diese gewissenhaft zu erledigen, damit die Gäste des Clubs Miteinander zufrieden sind.

Was für Puhr dabei besonders wertvoll ist, sind das Vertrauen und die volle Unterstützung der Vorgesetzten beim Roten Kreuz.

Serie „Aus Liebe zum Menschen“:

