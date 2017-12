Bei GTI-Treffen aus Auto geschossen: Urteil steht fest .

Ein 26-jähriger Burgenländer ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt zu 2.400 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der Mann war während des GTI-Treffens nachts durch Velden gefahren und hatte mit einer Pistole drei Mal in die Luft geschossen. Das Urteil ist rechtskräftig.