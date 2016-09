Autoteile aus Fahrzeugen gestohlen: 27 Monate Haft .

Weil er zusammen mit Komplizen im Burgenland in den vergangenen Jahren an mehreren Pkw-Einbrüchen beteiligt gewesen sein soll, bei denen wertvolle Autoteile gestohlen wurden, ist am Dienstag ein 32-jähriger Ungar in Eisenstadt vor Gericht gestanden.