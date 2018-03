Flüchtlingsdrama: Prozess wird am 22. März fortgesetzt .

Bei einem weiteren Verhandlungstag gegen die Schlepperbande, die für den an der A4 bei Parndorf entdeckten Erstickungstod von 71 Flüchtlingen verantwortlich sein soll, wurden in der ungarischen Stadt Kecskemet am Freitag erneut Abhörprotokolle abgespielt.