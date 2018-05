Im Sonnenwaldbad tobten sich am vergangenen Wochenende offenbar mehrere Unbekannte aus.

Sie verschmutzten das Wasser, verunstalteten auch die Toilette. „Da hört sich der Spaß auf“, war Bürgermeister Manfred Marihart sauer. Die Gemeinde erstattete Anzeige.

Welche Verschmutzungen das Bad-Team zu beseitigen hatte, um für einen ordentlichen Saisonstart am 12. Mai zu sorgen, lest ihr in der Printausgabe eurer Hollabrunner NÖN.