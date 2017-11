Hunden die Krampuszeit erleichtern .

Spätestens, wenn das Geläut der Glocken und Schellen durch die Lüfte schallt und gruselige Gestalten ihre Schatten an die Häuserfassaden werfen, wissen wir: Das Treiben der Krampusse und Perchten hat begonnen. Doch was so mancher Fan liebevoll als „fünfte Jahreszeit“ bezeichnet, versetzt viele Vierbeiner in blanke Panik.