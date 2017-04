Die Burgenländische Landwirtschaftskammer wies in ihrer Aussendung darauf hin, "dass in den folgenden Nächten die Gefahr von Morgenfrost besteht, wobei in vielen frostgefährdeten Gebieten die Bauern durch das Anzünden von Strohballen ihre Wein- und Obstkulturen zu schützen versuchen. Die Autofahrer werden gebeten bei Temperaturen um null Grad ihre Aufmerksamkeit zu erhöhen und die Geschwindigkeit zu reduzieren, da Rauch oft plötzlich die Sicht beeinträchtigen kann."

In ihrem eigenen Interesse werde den Fahrzeuglenkern empfohlen, sich wie bei Nebel zu verhalten. Darüber hinaus seien etwaige Geschwindigkeitsbeschränkungen und Warnhinweise unbedingt zu beachten.