Ein "dilettantisch" abgewickeltes Projekt ginge die Staatsanwaltschaft im Prinzip noch nichts an- "Wenn aber plötzlich Millionenbeträge bezahlt werden und niemand kann sagen, wofür - dann sind wir zur Stelle", umriss der Ankläger zunächst die Motivation zum Einschreiten.

Der frühere burgenländische Energiedienstleister BEWAG wollte mit seinen Tochterfirmen im ungarischen Ort Bogyoszlo einen Windpark errichten.

Um die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten - unbedingt nötig waren dazu ein Netzanschlussvertrag des Stromnetzbetreibers und die Einspeislizenz der ungarischen Energiebehörde - habe die "BEWAG-Seite" 2004 einen Dienstleistungsvertrag mit einem Unternehmen der "Hochegger-Seite" geschlossen.

Die Agentur Hocheggers habe als Projektentwickler für die BEWAG gearbeitet, erläuterte der Ankläger.

Die Bezahlung sollte gerechnet nach Stunden erfolgen, eine Erfolgsprämie sollte es "nur bei dargestellter Wirtschaftlichkeit" des Projekts geben.

Ende 2006 sei dann die Frage des Netzanschlusses angestanden, und im Februar 2007 habe es plötzlich dafür "Geld her" geheißen. Bald danach sei die BEWAG-Seite informiert worden, dass auch für die Einspeislizenz "Sonderzahlungen" anfallen würden.

BEWAG-Managern wird vorgeworfen, 180.000 Euro für einen Netzanschluss bezahlt zu haben, der jedoch "wertlos" gewesen sei.

2008 sei dann mit einer Firma der Hochegger-Seite ein Werkvertrag abgeschlossen worden, der bei Erfüllung des gesamten Auftrages ein Erfolgshonorar von 2,7 Mio. Euro - 2,1 Mio. für den Direktanschluss ans Stromnetz beim Windpark Bogyoszlo und 600.000 Euro für die Einspeislizenz - vereinbart wurden.

Als bald darauf der Netzanschlussvertrag mit dem von der BEWAG bevorzugten gewünschten Anschlusspunkt beim Windpark zustande gekommen sei, seien an eine Hochegger-Gesellschaft 1,26 Mio. Euro überwiesen worden.

Dieses Geld sei dann "im Kreis geschickt" worden - nach Zypern, weiter nach Liechtenstein, wo es schließlich abgehoben wurde, beschrieb der Ankläger.

Was mit dem Geld passierte? "Wir wissen es nicht." Es habe jedoch weiterhin die Lizenz für die Stromeinspeisung gefehlt. 2010 habe man sich dann an einer Ausschreibung beteiligen können. Dies sei in einer Kategorie erfolgt, wo es keine staatliche Preisgarantie gegeben habe.

2010 wurden zudem durch eine BEWAG-Tochter zwei Treuhandverträge abgeschlossen und insgesamt 2,1 Mio. Euro auf ein Treuhandkonto überwiesen. Das Geld sollte dann freigegeben werden, wenn die BEWAG alle Lizenzen für den Betrieb des Windparks erhalten habe.

Dazu kam es jedoch nicht, denn die ungarische Energiebehörde hob ihre Ausschreibung wieder auf. Die 2,1 Mio. Euro seien wieder zurückgebucht worden. Dies sei jedoch "fürs Strafrecht irrelevant", meinte der Staatsanwalt.

2012 und 2013 habe die BEWAG schließlich die gesamten Projektkosten - rund drei Mio. Euro - abgeschrieben, "weil das Projekt komplett wertlos war", stellte der Staatsanwalt fest. Die 180.000 Euro für den Netzanschluss und die überwiesenen 1,26 Mio. Euro seien "jedenfalls endgültig weg".

Den beiden EX-BEWAG-Vorständen wirft die Anklage auch vor, gegen das Aktiengesetz verstoßen zu haben, indem sie dem Aufsichtsrat wichtige Details zu dem Projekt verschwiegen hätten beziehungsweise gelogen haben sollen. Der zweite Anklagevertreter sprach diesbezüglich von "Lüge eins bis sechs".

Der Vorwurf der Untreue bzw. Bestechung wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta) auch gegen die angeklagten Mitarbeiter der früheren Hochegger-Firmen erhoben. Ihnen wird zumeist Beteiligung angelastet.