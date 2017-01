Kurzes Prozess-Finale: Arenaria gegen Land Burgenland .

Nur kurz hat am Freitag das Finale im Zivilprozess gedauert, in dem der Kulturveranstalter Arenaria vom Land Burgenland Fördermittel in Höhe von einer Million Euro fordert. Zunächst wurden drei Zeugen gehört, nach knapp einer Stunde war die Beweisaufnahme und damit das Verfahren beendet.