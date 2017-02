Bereits am 1. Dezember 2016 wurde der mehrfach vorbestrafte 46-Jährige in Oberwart festgenommen. Bei der Festnahme hatte er in einem Rucksack Cannabisblüten, Speed, eine Schreckschusspistole samt Reizstoffpatronen, eine digitale Grammwage und eine größere Menge Bargeld bei sich.

Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden weitere 700 Gramm Cannabisblüten, eine geringe Menge Speed sowie 1.960 Euro Bargeld aus dem Erlös des Suchtmittelverkaufs sichergestellt.

Die ungarischen Polizeibehörden konnten im Zuge der internationalen Zusammenarbeit die in Ungarn tätigen Suchtgiftlieferanten des Verdächtigen festnehmen. Bei den Männern im Alter von 31 und 41 Jahren konnten ebenfalls Suchtgift, Barmittel, eine Aufzuchtanlage zur Erzeugung von Suchtgift sowie eine nicht registrierte Langwaffe sichergestellt werden.