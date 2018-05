Bereits 20 Motorradlenker bei Verkehrsunfällen getötet .

In Österreich sind heuer bis 6. Mai bereits 20 Motorradlenker bei Verkehrsunfällen getötet worden. "So viele waren es bis Anfang Mai zuletzt 2007", berichtete ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose am Mittwoch in einer Aussendung unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums.