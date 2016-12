Burgenland verlängerte Vertrag mit ÖAMTC-Flugrettung .

Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 hebt auch in Zukunft vom Stützpunkt in Oberwart zu Rettungseinsätzen ab: Das Land Burgenland und der ÖAMTC haben am Donnerstag den Flugrettungsvertrag um weitere zehn Jahre bis Ende 2025 verlängert.