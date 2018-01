Radfahrer mit Eisenstange attackiert: Acht Monate Haft .

Weil er in Oberwart einen 16-Jährigen, der nachts mit dem Fahrrad ohne Licht unterwegs war, mit einer Eisenstange angegriffen haben soll, stand ein 28-jähriger Südburgenländer am Freitag in Eisenstadt vor Gericht.