"Gemäß den Schengen-Regeln können derartige Abschiebungen nur in Absprache mit den ungarischen Behörden erfolgen", sagte der Leiter der Grenzschutz-Abteilung der ungarischen Polizei, Laszlo Balazs, am Montag im staatlichen ungarischen Fernsehen laut dpa. Eine solche Absprache habe es aber nicht gegeben. Der Vorfall hatte sich bereits am Sonntag nahe dem Grenzübergang Hegyeshalom ereignet.

Daniela Landauer, Pressesprecherin der Landespolizeidirektion Burgenland, erklärte auf Anfrage: "Es hat am Wochenende Zurückweisungen gegeben." Es habe sich nicht um Rückschiebungen, betonte sie. Laut Landauer wurden 39 Personen in zwei Gruppen zu 20 und zu 19 Personen zurückgewiesen. "Die ungarischen Behörden wurden von uns verständigt", sagte Landauer. Zurückweisungen seien "eine ganz normale, gängige Praxis", sie verstehe den Unmut der ungarischen Behörden nicht.

Einen ähnlichen Vorfall hatte es an der österreichisch-ungarischen Grenze bereits Mitte Jänner am Grenzübergang Heiligenkreuz (Bezirk Jennersdorf) gegeben. Acht Personen, Iraker und Syrer, saßen stundenlang bei Winterkälte im Niemandsland fest. Sie waren in der Nacht von österreichischen Beamten am Bahnhof Jennersdorf aufgegriffen und von dort zur Grenze zurückgebracht worden. Die ungarischen Beamten hielten aber die Grenze dicht, während etwa drei Dutzend österreichische Beamte der Gruppe ihrerseits einen neuerlichen Grenzübertritt verwehrten. Erst am späten Nachmittag ließ Ungarn die Menschen damals einreisen.