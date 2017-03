Die Einbrecherbande, die 2015 in den Bezirken Neusiedl, Oberpullendorf, Wiener Neustadt und Oberwart fünf Traktoren und einen Kompaktlader stahl, ging äußerst professionell vor: Obwohl die Fahrzeuge auf zum Teil eingezäunten und videoüberwachten Arealen abgestellt waren, hinterließen sie an den Tatorten in Gols, Mönchhof, Lockenhaus, Rotenturm an der Pinka und Kirchschlag keine Spuren.

Ein weiterer Diebstahl in Vorarlberg brachte den Ermittlern dann wertvolle Erkenntnisse: Die Tandemvibrationswalze des Straßenbauunternehmens Porr, das im Juni 2016 gestohlen wurde, war mit einem Ortungssystem ausgestattet, wodurch der Weg der gestohlenen Maschine bis an die ungarisch-serbische Grenze nachverfolgt werden konnte. Dort stellte die Polizei die Walze im Wert von 17.000 Euro sicher. Insgesamt beträgt der Schaden 186.000 Euro.

Ein mutmaßlicher Mittäter, der angab, mittels eines LKW gestohlene Traktoren abtransportiert zu haben, führte die Ermittler zum Hauptverdächtigen, der im Juni 2016 verhaftet werden konnte. Am Montag dieser Woche musste er sich vor Gericht verantworten.

Der Mann gab an, er habe mit dem Diebstahl der Gerätschaften selbst nichts zu tun, sondern habe nur beim Abtransport der gestohlenen Traktoren und Maschinen geholfen.

Er habe Angst, über weitere Hintermänner zu sprechen: „In meiner Funktion als Bürgermeister habe ich einmal gegen die Mafia ausgesagt und wurde dann angeschossen“, berichtete der 63-jährige Serbe, der just am Tag der Verhandlung seinen Geburtstag feierte.

Er sei, so der Angeklagte, nicht der Organisator der Diebstähle, sondern selbst als Fahrer eines Transport-LKW oder von Begleitfahrzeugen engagiert worden und habe pro Fahrt 300 bis 400 Euro bekommen. Die Kriminalpolizisten rekonstruierten die Fahrten des mutmaßlichen Traktordiebs mit Hilfe von Grenzübertrittsdaten und der Kennzeichenerfassung in Ungarn.

Der in Lockenhaus in der Nacht von 11. auf 12. Oktober 2015 gestohlene Traktor wurde an der grünen Grenze zwischen Ungarn und Serbien entdeckt: Die Täter hatten versucht, den im Zuge der Flüchtlingsbewegung errichteten Grenzzaun niederzufahren, dabei war das Fahrzeug hängen geblieben.

Der Prozess wurde vertagt, weil der mutmaßliche Mittäter und Belastungszeuge, ebenfalls ein Serbe, von der Polizei bzw. dem Gericht formell befragt werden muss.