Montag dieser Woche präsentierte das Landespolizeikommando die Kriminalstatistik für das abgelaufene Jahr. Im Burgenland gab es bei den angezeigten Fällen mit einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg zu verzeichnen.

„Im Bezirk und der Stadt Eisenstadt gab es eine größere Suchtmittelamtshandlung, in Oberpullendorf gab es vermehrt Sachbeschädigungen“, erläuterte Ernst Schuch, Leiter des Landeskriminalamtes. Im Bereich der Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäusern gab es hingegen einen Rückgang von 30,2 Prozent (202 - 141).

Alexander Kirch/Shutterstock, Grafik: Bischof

„Für Delikte im Bereich des Wohnraums gibt es nun strengere Strafen, dies hat sich ausgewirkt. Dafür gab es mehr Einbrüche bei Firmenbaustellen oder im Gastronomiebereich“, so Schuch.

„Tatverdächtige Fremde“ verdoppelt

In den Bereich „Tatverdächtige Fremde“ fielen im vergangenen Jahre 340 Asylwerber – rund doppelt so viel wie 2015. „Aktuell sind rund viermal mehr Asylwerber im Burgenland als etwas mehr als vor einem Jahr“, relativiert Landespolizeikommandantstellvertreter Werner Fasching die Zahlen.

Alexander Kirch/Shutterstock, Grafik: Bischof

„Ein Großteil der Delikte von Asylwerbern fallen in den Bereich von falschen Dokumenten oder falschen Aussagen. Wenn Gewalt im Spiel ist, dann vorwiegend in Unterkünften, wo andere Asylwerber betroffen sind. Einbrüche werden von Asylwerbern kaum begangen“, so Fasching abschließend.