Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag mitteilte, waren die beiden von Mai bis Juni des Vorjahres in den Bezirken Eisenstadt Umgebung, Mattersburg und Hartberg-Fürstenfeld aktiv gewesen. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Das Duo soll über Fenster und Terrassentüren in Häuser eingestiegen sein, während die Bewohner schliefen. Gestohlen wurden zumeist Schmuck und Bargeld. Ein 37-jähriger Albaner befindet sich in Haft. Die Fahndung nach dem zweiten Täter ist am Laufen.