Aktuell stehen bereits etwa 40 Bienenstöcke verschiedener Imker in den eingezäunten Schutzzonen der Brunnenanlagen in vier Gemeinden.

In Neudörfl (Bezirk Mattersburg) sowie in Eisenstadt und in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) haben zahlreiche Bienen bereits einen Platz gefunden. In diesen Gebieten sind sie einerseits vor unbefugten Zutritten sicher, andererseits seien die unbelasteten Schutz- und Schongebiete noch einer der letzten Rückzugsorte, wo die Tiere keine für sie lebensgefährlichen Pestizideinwirkungen zu fürchten haben, teilte der Wasserleitungsverband mit.

"Wir sitzen im gleichen Boot"

"Wir geben den Imkern gerne unsere Flächen für das Aufstellen ihrer Völker kostenlos frei. Wir sitzen im gleichen Boot bzw. haben ähnliche Herausforderungen zu meistern. Beide kämpfen wir für eine intakte Umwelt, damit sowohl das Trinkwasser in höchster Qualität als auch die für die Menschen wichtigen Bienenvölker überleben können", sagte Obmann Gerhard Zapfl. Die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) begrüße das Projekt ebenfalls.

Auch in Steinbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sind nun Bienen im eingezäunten Gelände des Wasserbehälters "eingezogen". Der Steinbrunner Imker Raimund Ibeschitz wolle die umliegenden Rapsfelder für die Ernte von Rapshonig nutzen, berichtete Zapfl der APA.

Die Idee zu der Aktion stammt vom Obmann und Bürgermeister (SPÖ) von Nickelsdorf: "Wir hatten in meiner Heimatgemeinde ein sehr ähnliches Projekt. So kam die Überlegung, die Flächen des Wasserleitungsverbandes zu nutzen", sagte Zapfl. Mittlerweile laufe das "Bienen-Projekt" bereits seit vorigem Jahr. "Interessierte Imker können sich weiterhin beim Wasserleitungsverband melden."