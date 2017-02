Schneefälle, Sturm und Temperaturen im zweistelligen Minusbereich sorgten dafür, dass die Pannen- und Abschleppfahrer des ÖAMTC im Jänner alle Hände voll zu tun hatten. "Die extreme Witterung führte dazu, dass sich unsere Einsatzzahlen burgenlandweit im Vergleich zum Jänner 2016 um 20 Prozent erhöht haben", erklärt Rudolf Leeb, ÖAMTC-Regionalleiter der burgenländischen Stützpunkte.

Streikende Batterie war Pannengrund Nr. 1

"Rund 2.400 Einsätze im Jänner bedeuten, dass die Gelben Engel im Schnitt fast 80 Mal pro Tag ausrücken mussten." Hinzu kommen knapp 570 Einsatzfahrten des Abschleppdienstes, der dann ausrückte, wenn aufgrund einer schwerwiegenden Panne ein Transport in die nächste Werkstätte notwendig war oder das Fahrzeug aufgrund eines Unfalls abgeschleppt werden musste.

Pannengrund Nummer 1 waren die Batterien: Der Großteil der Einsätze entfiel auf Fahrzeuge, die nicht mehr gestartet werden konnten, weil die Batterie die Eiseskälte nicht verkraftet hat. Danach folgen Pannengründe wie Probleme mit dem Motor bzw. dem Motormanagement, Schwierigkeiten mit dem Starter bzw. der Lichtmaschine oder Probleme mit der Kraftstoffanlage.

Pannenhilfe-Einsätze je Bezirk im Überblick

Neusiedl/See: 480 (+23%)

Eisenstadt: 620 (+13%)

Mattersburg: 310 (+15%)

Oberpullendorf: 200 (+11%)

Oberwart: 540 (+26%)

Güssing/Jennersdorf: 210 (+31%)

Burgenland gesamt: 2.400 (+20%)

Das massive Einsatzplus gegenüber Jänner 2016 war – mit unterschiedlicher Ausprägung – in allen Bundesländern zu beobachten. Österreichweit rückten die ÖAMTC-Pannenfahrer 100.900 Mal und die Abschleppfahrer insgesamt 23.000 Mal aus, um Nothilfe auf der Straße zu leisten. Das sind um 30 Prozent mehr Einsätze, als im Jänner des Vorjahres.

Um allen Autofahrern ihre Mobilität möglichst rasch wiederzugeben, verstärkt der ÖAMTC bereits zu Winterbeginn die Mannschaften. Wenn es die Situation erfordert, wird noch weiter aufgestockt, sodass es trotz extremer Witterung nur selten zu längeren Wartezeiten kommt. "In den nächsten Tagen werden zwar Plusgrade erwartet, die Pannenfahrer bleiben aber weiterhin in Bereitschaftsdienst", so ÖAMTC-Regionalleiter Rudolf Leeb abschließend.