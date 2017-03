Eisenstadt

Lukits wandte sich zu Beginn des Prozesstages in einem Statement an das Gericht. Er sei "fassungslos", sagte Lukits: Nach dreißigjähriger Tätigkeit in Vorstandsfunktionen, in der er "nie auch nur einen Cent Schmiergeld gezahlt", geschweige denn Schmiergeld genommen habe, sei es zu einem sechsjährigen Ermittlungsverfahren gekommen, das sein Leben und das seiner Familie massiv in Mitleidenschaft gezogen habe.

In Medienberichten habe es unter anderem geheißen: "BEWAG-Vorstand selbst zum Schmieren zu blöd", schilderte Lukits: "Wir haben alle unter dem sehr gelitten." Er habe am Mittwoch zum Beginn seiner Befragung vielleicht durch sein Mitteilungsbedürfnis die Regeln verletzt, entschuldigte sich der frühere BEWAG-Vorstand beim Gericht: "Ich wollte mir das sozusagen einfach von der Seele reden."

Am Donnerstag befasste sich das Schöffengericht bei der Befragung wie schon bei bisherigen Zeugen mit den Zahlungsflüssen und der Rechnungslegung rund um das Windparkprojekt, das die BEWAG ab 2004 im ungarischen Bogyoszlo auf die Beine stellen wollte. Das Interesse galt auch einem Werkvertrag aus dem Sommer 2008, den der Energiedienstleister mit einer ungarischen Tochter der Hochegger-Kommunikation geschlossen hatte.

Gemäß der Vereinbarung sollte die Hochegger-Seite dabei für die BEWAG den Abschluss eines Netzanschlussvertrages und die Lizenz für die Einspeisung in das ungarische Hochspannungsnetz erreichen, wobei insgesamt ein Werklohn von 2,7 Mio. Euro vereinbart worden war. Davon sollten 2,1 Mio. Euro auf die Direkteinspeisung beim geplanten Windpark in Bogyoszlo und 600.000 Euro auf die Einspeislizenz entfallen.

Im Jahr 2004 war außerdem bereits ein Dienstleistungsvertrag über das Windkraftprojekt abgeschlossen worden, der für die Hochegger-Seite ein Pauschalhonorar auf Stundenbasis sowie ein Erfolgshonorar bei Erreichen der festgelegten Ziele vorsah.

Warum dann der Werkvertrag überhaupt noch notwendig gewesen sei, wollte die Vorsitzende des Schöffensenats wissen. Man habe die beiden - den Netzanschluss und die Einspeislizenz - als "Meilensteine" nicht mit dem Dienstleistungsvertrag verbinden wollen, begründete dies Lukits. Den Dienstleistungsvertrag habe man deshalb nicht antasten wollen, weil dieser für die BEWAG günstig gewesen sei.

Er habe vom Werkvertrag den Entwurf und die Letztversion gesehen, sagte der Ex-BEWAG-Vorstand. Auf den Einwand, wer denn dafür gesorgt habe, dass es mehrere Vertragsentwürfe gegeben habe, antwortete Lukits: "Der Vorstand sicher nicht".

Im BEWAG-Prozess soll nach Lukits als nächstes sein Vorstandskollege Münzenrieder befragt werden. Anschließend sollen die Zeugen befragt werden. Wann es ein Urteil gibt, ist noch nicht absehbar.