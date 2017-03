Ein 52-jähriger Ungar fuhr das Sattelzugfahrzeug mit ungarischem Kennzeichen auf der Autobahn A4, von Ungarn kommend, Richtung Wien. Das Schwerfahrzeug wurde am Parkplatz kurz nach der Einreise gestoppt.

Mit Sauerstoff beladen

Der Tankwagen war mit Sauerstoff (tiefgekühlt und flüssig) beladen und war als Gefahrentransport gekennzeichnet. Bei der Kontrolle wurden schwere Mängel im Bereich der Stoßdämpfer der zweiten und dritten Achse (links) festgestellt.

Keine Weiterfahrt

Auch war eine Schweißnaht am Hauptrahmen in einer Länge von 40 cm gerissen. Da Gefahr im Verzug bestand, wurde das Fahrzeug abgestellt. Eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben und die Weiterfahrt untersagt. Der Flüssigsauerstoff wurde in ein Ersatztankfahrzeug gepumpt.