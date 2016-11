Strafprozess gegen Naumoski endete mit Schuldspruch .

Ex-Mattersburg-Spieler Ilco Naumoski, hat in seinem Strafprozess am Wiener Straflandesgericht am Mittwoch eine bedingte Freiheitsstrafe von sieben Monaten ausgefasst. Es ging um eine Schlägerei vor einem Wiener Nachtlokal und um einen Faustschlag nach einem Fußballmatch. Naumoski nahm das Urteil an.