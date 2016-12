Bis dato konnten den Verdächtigen bereits einige derartige Straftaten zugeordnet werden.

Die Polizei konnte einen der mutmaßlichen Täter in Neusiedl am See festnehmen. Die Mittäter konnten flüchten.

Jedoch gelang es der Polizei, einen von ihnen auszuforschen. Laut Angaben seines Komplizen, hält sich der Verdächtige in der Slowakei auf und reist laufend unter falschem Namen und mit falschen Papieren nach Österreich ein, um weitere Straftaten zu begehen.