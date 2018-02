Die Einbrüche wurden im Zeitraum zwischen Ende August des Vorjahres und Ende Jänner verübt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag. Der Verdächtige befindet sich in Haft.

Im Bezirk Neusiedl am See soll sich der Mann an sechs Container- und Lagerräumlichkeiten bei Firmen und Vereinen zu schaffen gemacht haben. In den meisten Fällen blieb es beim Einbruchsversuch, nur in zwei Fällen war der 39-Jährige erfolgreich. Dabei stahl er zwei Kupferkabel aus einem Baustellencontainer und den Getränkervorrat aus einer Hütte auf einem Grillplatz. Der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

Als er in der Nacht zum 31. Jänner bei einer Firma in Leobersdorf (Bezirk Baden, NÖ) erneut zur Tat schritt, wurde er von Polizeibeamten festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Slowake zu den Einbrüchen im Burgenland geständig. Auch neun ähnlich gelagerte Einbrüche in Niederösterreich wurden dem Mann nachgewiesen. Der 39-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.