Vom Landesfeuerwehrkommando mit den einzelnen Bezirken und den Jugendfeuerwehren organisiert, gibt es in der letzten Ferienwoche heuer zum ersten Mal die „Feuerwehrjugend-Challenge“. Am 26. August wird der Start in Kalch erfolgen und jeden Tag – vom Süden bis hinauf zum Norden – ein weiterer Bezirk durchwandert werden.

„Es wird vordefinierte Routen geben, wobei bei der Endstation des jeweiligen Bezirkes um 19.30 Uhr eine Abschlussveranstaltung geplant ist. Am Morgen wird dann von diesem Punkt weg der nächste Bezirk durchwandert“, erläutert Sachgebietsleiter Markus Wessely, um darauf hinzuweisen, dass „nicht nur die Feuerwehrmitglieder eingeladen sind, mitzumachen. Natürlich ist jeder Burgenländer herzlich willkommen, mitzumachen!“

Um auch ein symbolisches Zeichen zu setzen, wird das „Goldene Strahlrohr“ als Stafette durch das ganze Land transportiert. Die Rahmenorganisation erfolgt vonseiten des Landeskommandos, für die Abwicklung der einzelnen Touren sind die jeweiligen Bezirksfeuerwehren verantwortlich.