Sattelzug mit 49 technischen Mängeln gestoppt .

Ausgeschlagene Radlager, gerissene Achsaufhängung und keine Bremsleistung - 49 technische Mängel hatte ein serbischer Sattelzug, der von der Polizei am Dienstag beim Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) aus dem Verkehr gezogen wurde.