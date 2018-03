1.513 Mal galt es, Brände zu löschen. Dazu kamen 5.166 technische Einsätze. Insgesamt leisteten die mehr als 53.200 ausgerückten Feuerwehrmitglieder 103.811 Einsatzstunden.

2016 hatten in 92 Prozent der Fälle die erstausrückenden Feuerwehren das Geschehen bewältigt. "Heuer waren es sogar 95 Prozent", berichtete Kögl. Das flächendeckende System erlaube rasche Eingriffszeiten: "Wir sind in sechs bis acht Minuten am Einsatzort", dies sei durch die kurzen Anfahrtszeiten der 317 Freiwilligen Feuerwehren in den 171 Gemeinden bedingt.

Brand in Wimpassing erforderte im Jänner über 600 Florianis

2017 sei es auch zu einigen Großeinsätzen gekommen, welche die Feuerwehren an die Leistungsgrenze brachten. So waren im Jänner an der Bekämpfung eines Brandes in einem Logistikbetrieb in Wimpassing an zweieinhalb Tagen über 600 Feuerwehrmitglieder beteiligt. Im Oktober hielt der Brand bei einem Entsorgungsbetrieb in Wulkaprodersdorf 767 Kräfte auf Trab.

Zum technischen Großschadenseinsatz geriet am 28. April des Vorjahres die Kollision eines Pendlerbusses mit einem Mobilkran im Südburgenland. Kurz davor, am 19. und 20. April, hatte ein Schneesturm den burgenländischen Feuerwehren rund 120 Einsätze beschert.

84 Ausrückungen am Neusiedler See

Laut dem Landesfeuerwehrkommandanten nahmen die Unfälle auf Gewässern und primär am Neusiedler See zu. 2017 mussten die Wehren am See 84 Mal ausrücken. Ende des Vorjahres ergaben 15.567 Feuerwehrmänner und 1.404 Feuerwehrfrauen und -mädchen eine Gesamtstand von 16.971. Von den derzeit 1.816 Mitgliedern der Feuerwehrjugend sind derzeit 467 Mädchen.

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) kündigte für kommende Woche die Präsentation eines Erstentwurfes zum neuen Landes-Feuerwehrgesetz an. Darin vorgesehen sei eine Demokratisierung des Feuerwehrsystems betreffend der Kommandantenwahl. Dies sei "zwingend notwendig" und bereits seit 2008 in der Bundesverfassung festgelegt.

"Sicherheitsinseln" im Bereich der Feuerwehrhäuser sollen eingeführt werden

Das Feuerwehrgesetz gehe nach der Präsentation in die Parteienverhandlungen und danach in Begutachtung. "Ich gehe davon aus, dass wir definitiv im Herbst mit dem Feuerwehrgesetz fertig sind", sagte Tschürtz.

Auch an die Einführung von "Sicherheitsinseln" im Bereich der Feuerwehrhäuser sei gedacht. So werde beispielsweise ein Szenario für den Fall eines Blackouts ausgearbeitet. Künftig könnte etwa im Krisenfall ein Feuerwehrhaus "hell beleuchtet" werden.

Bei den mit Notstrom versorgten "Sicherheitsinseln" soll auch eine medizinische Betreuung erfolgen. Auch bundesweit werde vom Verteidigungsminister angedacht, "Sicherheitsinseln in Form von Kasernen" einzuführen, berichtete Tschürtz.