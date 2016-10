In Oberpullendorf stieß ein Lenker aus dem Waldviertel mit einem 31-jährigen Autofahrer beim Linksabbiegen an einer Kreuzung der B50 zusammen. Beide Männer sowie die zwei Mitfahrer des 31-Jährigen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, berichtete die Polizei am Montag.

Im Ortsgebiet von Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) stießen ein Motorradfahrer und ein Radfahrer auf einer Landstraße zusammen. Laut Polizei dürften beide in einer S-Kurve zu weit links gefahren sein. Der Radfahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.