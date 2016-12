Dabei wurden insgesamt ca. 850 FahrzeuglenkerInnen kontrolliert und 682 Alkomat/Alkovortests durchgeführt. Neun Lenker fuhren ein Fahrzeug im alkoholbeeinträchtigten Zustand und wurden zur Anzeige gebracht.

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde bei einem 43-jährigen Lenker bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Oberwart mit 1,36 Promille gemessen. Insgesamt wurden 284 Anzeigen erstattet und 95 Organmandate erlassen.

Im Jahr 2016 wurden 16 landesweite Planquadrate durchgeführt, wobei bei den 12 in der Nacht durchgeführten Planquadraten in der Vorweihnachtszeit mit jeweils neun Alkolenker die wenigsten Übertretungen in diesem Deliktsbereich festgestellt wurden.

An der Aktion nahmen insgesamt 60 Beamte aus allen Bezirken und der Landesverkehrsabteilung teil, wobei sowohl auf dem hochrangigen als auch auf dem unterrangigen Straßennetz kontrolliert wurde.