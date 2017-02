Dazu wurde die Kampagne "Miteinander reden" ins Leben gerufen, die Klubobmann Robert Hergovich am Freitag in Eisenstadt vorstellte. Geplant sind neben Kontakttagen des Landtagsklubs auch zwei große Regionalkonferenzen.

Es gebe viele Landtagsbeschlüsse, die den Menschen neue Chancen eröffnen würden. "Jetzt geht es darum, den Burgenländerinnen und Burgenländern auch diese Information zukommen zu lassen", sagte Hergovich.

Das Format hatte bereits seine Premiere mit einem Kontakttag in Eisenstadt, wo Betriebsbesuche, ein Businessbrunch und das Gespräch mit Arbeitnehmern auf dem Programm standen. Im Bezirk Neusiedl am See stand die Gesundheit im Mittelpunkt. In Kürze soll ein weiterer Kontakttag zum Thema Soziales und Pflegeeinrichtungen in Mattersburg stattfinden.

Auch einzelne SPÖ-Abgeordnete können in ihrer Funktion als Bereichssprecher zu Veranstaltungen einladen, erläuterte Hergovich. Eine Broschüre, die den Menschen in den Bezirken "ihre" Abgeordneten näher bringt, soll ergänzend zur Kampagne ausgegeben werden.

Der Landtagsklub veranstaltet auch zwei Regionalkonferenzen: Am 4. März wird in Klingenbach (Bezirk Eisenstadt Umgebung) Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) erwartet, für den 11. März in Oberschützen (Bezirk Oberwart) ist Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) eingeladen.

In den kommenden Monaten will die SPÖ-FPÖ-Koalition dem Landtag 28 Gesetzesvorlagen - vom Jagd- bis zum Tourismusgesetz - zur Beschlussfassung vorlegen.

"Im Finale" sind laut Hergovich die Gespräche über die Mindestsicherung. Er gehe von einer "breiten Einigung" aus, auch die ÖVP und das Bündnis Liste Burgenland (LBL) würden sich diesem Thema "sehr konstruktiv und sachlich" nähern. "Ob die Grünen mitgehen, wird sich in den kommenden Tagen zeigen".