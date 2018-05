„Hinter uns liegen 19 Tage schwieriger Ermittlungsarbeit. Die Tatsache, dass es trotzdem gelungen ist, den Verdächtigen in kurzer Zeit auszuforschen, ist kein Zufallsergebnis, sondern das Ergebnis konsequenter Polizeiarbeit.

Staatsanwaltschaft-Sprecherin Verena Strnad, leitender Staatsanwalt Wolfgang Fuchs, Landespolizeidirektor Martin Huber, Ermittlungsleiter Harald Brenner.

| Wolfgang Millendorfer

Wenn man so will, kann man den Ermittlungserfolg auch als Symbol für die Handlungsfähigkeit und Effizienz im Burgenland sehen“, fasst der Leitende Staatsanwalt Johann Fuchs zusammen.

Verdächtiger legte Geständnis ab

Am 27. April, 14 Tage nach dem Leichenfund, konnte der Verdächtige in Untersuchungshaft genommen werden. „Da der Täter die Leiche nach Rust gebracht hat, haben wir einen Bezug zu Rust angenommen, durch das DNA-Profil des Opfers auch Bezug zu Wien“, so die Ermittler. Relativ bald landeten die Ermittler einen Treffer. Beim Vorstrafenabgleich kam der jetzige Beschuldigte heraus. Und es hat auch einen Hinweis von einer Person bezüglich Rückfälligkeit des Verdächtigen gegeben.

Immerhin saß er mehr als drei Jahrzehnte wegen Gewalt- und Sexualdelikten in Haft. Zusätzlich haben Leichenspürhunde bei der Seehütte des 63-jährigen Wieners Laut gegeben. Aufgrund dessen wurde eine Durchsuchung der Wohnung, der Bootsgarage und der Seehütte vorgenommen. Dabei stießen die Ermittler auf die DNA des Opfers.

Der Verdächtige gab zu, er sei mit der Frau Ende März in Wien in seiner Wohnung in Streit geraten und habe sie erwürgt. Danach habe er die Leiche zerteilt und mit dem Auto nach Rust gebracht. Er transportierte die Leiche mit dem Elektroboot auf den See, wo er sie schließlich versenkte. In seiner Tiefkühltruhe bewahrte er Leichenteile auf. Er habe laut Ermittlern vorgehabt, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu kosten. Die Identität des Opfers ist nach wie vor nicht bekannt.

Wolfgang Millendorfer

Nur so viel: Es handelt sich um eine Frau zwischen 20 und 40 Jahren von zierlicher Statur. Das Profil des Opfers liegt in der Datenbank nicht auf, allerdings gab es einen Treffer bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Kellerabteil in Wien. „Wir wissen nicht, ob das Opfer mit dem Einbruch zu tun hat, oder ob es im Keller war“, so die Ermittler. Ob der Verdächtige für weitere ungeklärte Delikte verantwortlich ist, wie dem „Fall Rosi“ von St. Margarethen, ist Gegenstand von Ermittlungen. Es gab auch Anfragen aus dem Ausland.