In der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist ein Attentäter mit einem Lkw in eine Menschenmenge gerast und hat mehrere Menschen getötet.

Evakuierung des Stockholmer Hauptbahnhofes

Laut der Zeitung "Expressen" bestätigte die Polizei Schusswechsel am Fridhelmsplan. Die schwedische Polizei ordnete laut Nachrichtenagentur TT die Evakuierung des Stockholmer Hauptbahnhofes an.

Der TV-Sender SVT berichtete von acht Verletzten. Die Polizei meldete indes auf Twitter: "Es gibt Verletzte, aber wir haben im Moment keine Details über das Ausmaß der Verletzungen und die Anzahl."

Der schwedische Geheimdienst sprach von einem Anschlag, nachdem der Lkw kurz vor 15.00 Uhr vor einem gut besuchten Kaufhaus im Zentrum der Stadt in eine Menschenmenge gefahren war.

"Tote und viele Verletzte"

"Es gibt Tote und viele Verletzte," sagte eine Sprecherin des schwedischen Inlandsgeheimdienstes Säpo der Nachrichtenagentur AFP. In einer Erklärung des Geheimdienstes hieß es, "der oder die Urheber dieses Attentats" würden gesucht.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Über der Drottninggatan, der größten Einkaufsmeile Stockholms, kreisten Hubschrauber. Bilder des schwedischen Fernsehens zeigten Rauchschwaden über dem Anschlagsort, an dem sich auch der wichtigste U-Bahn-Knotenpunkt der schwedischen Hauptstadt befindet.

"Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven dem Fernsehen. Die schwedische Königsfamilie reagierte schockiert:

"Ich und die gesamte Königsfamilie haben mit größter Bestürzung die Informationen über das Attentat am Nachmittag in Stockholm entgegengenommen", schrieb König Carl XVI. Gustaf am Freitag auf der Homepage der Königsfamilie. "Wir folgen der Entwicklung, aber vorerst gehen unsere Gedanken an die Getöteten und deren Familien."

Wichtige Gebäude abgeriegelt

Die schwedischen Sicherheitsbehörden riegelten Medienberichten zufolge wichtige Gebäude in der Innenstadt ab. Der Gebäudekomplex Rosenbad, Sitz der schwedischen Regierung, das Parlamentsgebäude (Reichstag) und das Königsschloss wurden demnach von der Polizei abgesperrt.

Auch die Züge im Stockholmer Zentrum standen still. Die Polizei bat die Bevölkerung, in geschlossenen Räumen zu bleiben und sich vom Zentrum fernzuhalten. Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska-Institut bei Stockholmwurde Medienberichten zufolge in Alarmbereitschaft versetzt. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden.

In den vergangenen Monaten waren in mehreren europäischen Ländern Attentate mit Fahrzeugen verübt worden. Der folgenschwerste Anschlag ereignete sich am 14. Juli 2016 in Nizza, 86 Menschen wurden dabei getötet.

Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016 starben zwölf Menschen. In der britischen Hauptstadt London steuerte am 22. März ein Angreifer ein Fahrzeug in eine Gruppe von Passanten und erstach anschließend einen Polizisten.

Facebook aktivierte nach dem möglichen Anschlag seinen "Sicherheitscheck". Nutzer in Stockholm können darüber Freunden mitteilen, dass sie in Sicherheit sind.

Der Service war bei Terroranschlägen in den vergangenen Monaten immer wieder aktiviert worden. Der "Safety Check" war ursprünglich unter dem Eindruck des Tsunami 2011 in Japan für den Fall von Naturkatastrophen entwickelt worden.