Eine offizielle Statistik der Einbrüche in den vergangenen Monaten gibt es nicht – dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Einbrüche in letzter Zeit zurückgegangen sind.

Vor allem im südlichen Landesteil gab es in den letzten Monaten keine größeren Eigentumsdelikte und auch im Bezirk Mattersburg gab es kaum Hauseinbrüche. Landespolizeikommandant Martin Huber betont, dass es „offizelle Zahlen erst mit der Statistik vom Bundesministerium für Inneres im kommenden Jahr“ geben wird.

Mehr Polizisten: „Hat sicherlich abschreckende Wirkung“

Dennoch scheinen einige Maßnahmen zu fruchten: Am 25. April 2016 trat das „burgenländische Grenzmanagement“ in Kraft. Seitdem gibt es an den 16 größeren Grenzübertrittsstellen wieder Kontrollen. „Es sind auch mehr Polizisten unterwegs, dies hat sicherlich abschreckende Wirkung“, so Huber, der weiters darauf verweist, dass „wir in den letzten Monaten mehrere Tätergruppen, die für zahlreiche Delikte verantwortlich waren“, aus dem Verkehr ziehen konnten.

Bei den Schleppern und dem Aufgriff von Flüchtlingen gibt es schon Zahlen: Im heurigen Jahr wurden rund 6.000 illegale Grenzgänger und 103 Schlepper gefasst. Landeshauptmann Hans Niessl hält fest, dass „ich einer der ersten Politiker war, die Grenzkontrollen und einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres gefordert haben. Durch die Grenzkontrollen wurde auch das Schlepperwesen sehr stark dezimiert.“

Niessl lädt auch zu einem Sicherheitsgipfel am Donnerstag dieser Woche in Eisenstadt. Ziel des Gipfels ist, die Zusammenarbeit der Blaulichtorganisation zu koordinieren.