Am Samstag wurden dem Landesfeuerwehrkommando die ersten neuen Geräte übergeben. Das Land finanziert aus Katastrophenhilfsmitteln eine Grundausstattung für jede der 324 Feuerwehren.

Um eine einheitliche Ausstattung zu gewährleisten, wurden über die Bundesbeschaffungsstelle insgesamt an die 2.000 digitale BOS-Funkgeräte bestellt, die von Funktechnikern des Innenministeriums programmiert, verschlüsselt und registriert werden.

"Der Anschaffungswert je Funkgerät beträgt rund 400 Euro", erläuterte Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl in einer Aussendung.

Land finanziert Grundausstattung

Die Landesregierung hatte im Mai beschlossen, den Feuerwehren je ein Hand- und Fahrzeugfunkgerät gratis zur Verfügung zu stellen.

LAbg. KO Géza Molnár, Landesreferent für Alarm- und Nachrichtenwesen OBR Martin Reidl und HBI Ing. Michael Hauser, Bereichsleiter für Alarm- und Nachrichtenwesen im LFKDO Bgld | ABI Stefan Hahnenkamp

"Damit werden auch in Zukunft die Funkkontakte der Feuerwehren bei Einsätzen und Übungen zur Landessicherheitszentrale in Eisenstadt und überörtliche Funkgespräche der Feuerwehren untereinander garantiert. Weiters werden dadurch Funkgespräche zu anderen Blaulichtorganisationen (zum Beispiel Rotes Kreuz, Wasserrettung, Notarzthubschrauber etc.) und Behörden ermöglicht", sagte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar bei der Übergabe.